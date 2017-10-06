Знарок: СКА проспал начало матча с «Сибирью», нам тяжелее всех

Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» со счётом 3:2.

СКА одолел «Сибирь», продлив победную серию до 19 матчей

«Неудачное начало было, проспали его. Во втором периоде забили, вроде все в порядке были. В третьем — индивидуальные ошибки подвели, два гола ненужных пропустили. Новые сочетания в ходе игры? Почему они негативно сказались? Хотели проверить новые сочетания. Ребята играют много матчей в этих звеньях, решили освежить.

Конечно, болельщики очень за нас болеют. Подпитка в любом случае есть. Но каждая игра важная. На каждой пресс-конференции говорю, что команды на нас настраиваются прилично. Нам тяжелее всех. То, что проспали начало, — это не психологическая проблема. Это основа подготовки к игре», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».