Фастовский: какой может быть интерес к КХЛ, когда один клуб столько выигрывает?

Генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА со счётом 2:3 и изменения в составе новосибирского клуба.

СКА установил новый рекорд КХЛ по количеству побед подряд

«Я крайне недоволен итоговым результатом, о чём и сказал игрокам. Если в таблице не прибавляется очков, то всё остальное — это лирика. В тренерской громко общались с тренерами, обсуждали ошибки игроков, из-за которых получили голы. Это то, чего мы допускать не имеем права.

Какой может быть интерес к чемпионату, когда одна команда столько выигрывает? Никак не сказалось на коллективе то, что Санников отказался от капитанской нашивки, он абсолютно спокойно отреагировал. Это реальная оценка Степаном сегодняшнего состояния и авторитета. Здорово, что ребята оценивают это сами и понимают, как себя вести. Я таких людей поддерживаю. Больше того, я сказал Санникову спасибо за то, что он понимает правильно, как себя вести. И это не значит, что Степан отказался окончательно и навсегда. Ни в коем случае.

Сейчас можно только гадать, скажется ли отставка Городецкого с поста губернатора на «Сибири». Мы ничего не знаем, отставка произошла только сегодня. Ждём. Таким уж жутким сюрпризом это не стало. Когда об этом говорят и говорят — привыкаешь к этим разговорам. Когда происходит на самом деле — всегда становится неожиданным. Приедем из поездки — будем пытаться встретиться с губернатором. Хотя догадываюсь, что хоккей для него будет не самой главной задачей. Особенно на первое время.

Да, мы отдали Земченко и выменяли Энеруда. Изменения в составе «Сибири» ещё будут», — передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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