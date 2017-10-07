Никитин: ЦСКА поиграл и в атаке, и в обороне — хороший тренировочный процесс

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги матча со «Спартаком», в котором «армейцы» выиграли со счётом 3:1.

«Мы провели хороший матч. У нас была четвёртая игра подряд, свежести не хватало. Двусторонний сегодня получился матч: и в атаке поиграли, и в обороне. Получился хороший тренировочный процесс. Почему Скотт, а не Окулов вышел сегодня в сочетании со Светлаковым и Кузьменко? Мы так решили. Окулов не готов пять матчей подряд играть на одном уровне. Для молодого парня, который первый год находится под такими требованиями, это тяжеловато. Всё связано только с этим. Матч «Локомотива» с «Динамо» посмотрел, но не полностью. Завтра будем готовиться к Ярославлю и разбирать их. Не скажу, что наша первая игра с «Локомотивом» была осторожной. После поражения в матче со СКА ребятам надо было выиграть. Думаю, послезавтра будет другая игра. Готовится ли Бурдасов к этому матчу? Ещё нет», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.