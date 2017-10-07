Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Робинсон: «Локомотив» — одна из ведущих команд, эта игра будет особой для ЦСКА

7 октября 2017, суббота. 20:33 Хоккей

Защитник ЦСКА Мэт Робинсон рассказал о впечатлениях от игры со «Спартаком» (3:1), а также поделился мнением о будущем сопернике «армейцев» — «Локомотиве».

«Сегодня было дерби, и до третьего периода мы вели по игре, но затем спустились в оборону. Так получилось, что из-за этого «Спартак» и перехватил инициативу. Что говорят в команде перед игрой с «Локомотивом», который возглавил Дмитрий Квартальнов? Не знаю его как тренера, не играл под его руководством. Могу только сказать, что «Локомотив» — одна из ведущих команд в лиге. Эта игра будет особой для нас, мы постараемся победить», — сказал Робинсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

ЦСКА взял верх над «Спартаком», выиграв пятый матч подряд
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Локомотив ХК Спартак ХК ЦСКА Мэт Робинсон
Новости. Хоккей
7 октября 2017, суббота
21:05 Галуцен: с «Джетс» Ягр не сыграет, у него ещё второй день тренировочного лагеря
20:58 Белов: игра была равной, но удача улыбнулась «Северстали»
20:45 Гулявцев: «Северсталь» вытерпела. В атаке, как обычно, не всё получалось
20:45 Дубль Жердева помог «Динамо» Р одолеть «Слован» и прервать серию поражений
20:33 Робинсон: «Локомотив» — одна из ведущих команд, эта игра будет особой для ЦСКА
20:25 Андронов: ЦСКА готовится к матчу с «Локомотивом», как к обычной игре
20:18 Никитин: ЦСКА поиграл и в атаке, и в обороне — хороший тренировочный процесс
20:05 Епанчинцев: похвалил ребят за третий период, у «Спартака» есть прогресс
20:00 Страстная чирлидерша, олимпийская чемпионка и другие фото матча ЦСКА – «Спартак»
19:50 Игроки «Нефтехимика» Секстон и Шарипзянов на 1 день стали кондукторами трамвая
19:28 ЦСКА взял верх над «Спартаком», выиграв пятый матч подряд
19:26 Шайба Евсеенкова в овертайме принесла «Северстали» победу в матче с «Витязем»
19:04 Посол Австралии в США Джо Хоккей может посетить первый матч австралийца в НХЛ
19:04 Ягр: не удивлюсь, если Макдэвид забросит 100 шайб за сезон
19:04 А. Медведев: после слов Путина строительство нового стадиона СКА пойдёт быстрее
18:14 «Спартак» расторгнет контракт с нападающим Максимом Потаповым
17:59 Торторелла: ребята на лавке переговаривались: «Смотри, как сыграл Панарин»
17:38 Фарм-клуб «Вегаса»: Вадим Шипачёв находится в нашем составе
17:25 Каралахти: когда нюхали кокаин после игры на ЧМ-2004, забыли закрыть дверь
16:55 Йоси: кистевой бросок Нила — один из лучших в лиге, он резко бросает
16:34 «Сочи» отправил в ВХЛ защитников Педана и Мироманова
16:21 Форвард ЦСКА Антон Бурдасов пропустит пятый матч подряд
15:58 «Сочи» подтвердил переход защитника Адама Полашека
15:43 Нападающий Михаил Юньков будет выступать за «Салават Юлаев»
15:30 Ринне: приятно сыграть с «Питтсбургом», эта игра очень важна для «Нэшвилла»
14:50 Бойчак: «Слован» — хороший вариант для меня, хочу помочь им попасть в плей-офф
14:07 Торторелла: Бобровский был не слишком загружен, но сделал важные сейвы
13:34 Александр Овечкин записал поздравление с днём рождения для Владимира Путина
13:25 Женская сборная России U18 одолела Швейцарию на Турнире трёх наций
12:56 С. Галимов: нельзя сказать, что я рыдал после ухода из «Ак Барса»
12:27 Беттмэн: новая арена «Детройта» невероятна, может, через год проведём Матч звёзд
11:58 Смит: Ягр великолепен для своих лет, легко разобрался со мной на тренировке
11:30 Стэмкос: не хотел бы, чтобы мои возвращения после травм стали традицией
11:26 Вайсфельд: поместили Куляша в список отказов, так как недовольны его игрой
11:01 «Салават Юлаев» поместил защитника Дениса Куляша в список отказов
11:00 Флёри: это был важный день для истории, хотим, чтобы в Лас-Вегасе нами гордились
10:26 Бобровский: здорово было выиграть перед болельщиками, но это только один матч
10:16 Торторелла: Панарин много играет в обороне, у него не только техника
09:50 Нил: это только первый матч сезона, но было приятно видеть счастливые лица
09:19 Бобровский — вторая звезда дня в НХЛ, Панарин — третья
09:12 Пашков: Вестерлунд не понимает, куда он попал, работа в России очень специфична
09:00 Как завершатся матчи игрового дня КХЛ
08:39 Лавиолетт: чувство обиды за финал заставит нас быть злее в игре с «Питтсбургом»
08:16 Джиордано: у Ягра отличная скорость, выглядит он замечательно
08:15 Радулов не набрал очков, но был признан второй звездой матча с «Вегасом»
Все новости RSS
Партнерский контент