Робинсон: «Локомотив» — одна из ведущих команд, эта игра будет особой для ЦСКА

Защитник ЦСКА Мэт Робинсон рассказал о впечатлениях от игры со «Спартаком» (3:1), а также поделился мнением о будущем сопернике «армейцев» — «Локомотиве».

«Сегодня было дерби, и до третьего периода мы вели по игре, но затем спустились в оборону. Так получилось, что из-за этого «Спартак» и перехватил инициативу. Что говорят в команде перед игрой с «Локомотивом», который возглавил Дмитрий Квартальнов? Не знаю его как тренера, не играл под его руководством. Могу только сказать, что «Локомотив» — одна из ведущих команд в лиге. Эта игра будет особой для нас, мы постараемся победить», — сказал Робинсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.