Кейн: будет здорово увидеть Панарина, он уже хорошо проявляет себя в «Коламбусе»

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн поделился ожиданиями от встречи с Артемием Панариным в матче с «Коламбус Блю Джекетс», который состоится в ночь с 7 на 8 октября мск.

«Здорово будет его увидеть, мы давно не виделись. Выйти на раскатку, может, просто взглянуть на него. У нас были очень хорошие отношения, конечно, грустно, что он ушёл. Желаю ему всего самого лучшего. Он отличный парень, хороший человек, великолепный хоккеист. Кажется, он уже хорошо показывает себя в „Коламбусе“», — сказал Кейн в эфире клубного телевидения.