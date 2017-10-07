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Хишир вступился за Палмьери, которому нанесли травму в матче с «Колорадо»

7 октября 2017, суббота. 23:15 Хоккей

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Кайл Палмьери и получил травму в первом матче сезона с «Колорадо Эвеланш». Кроме того, из-за повреждения игру не смог продолжить форвард «дьяволов» Дрю Стэффорд.

В концовке второго периода защитник «лавин» Эрик Джонсон ударил Палмьери в колено, после чего тот был вынужден покинуть площадку. Джонсону дали две минуты штрафа. Примечательно, что за одноклубника вступились первый номер драфта 2017 года Нико Хишир, который проводит дебютный матч в НХЛ, и Тейлор Холл.

Палмьери отметился двумя голевыми передачами. Идёт третий период, «Нью-Джерси» ведёт со счётом 3:1.

Видео эпизода можно посмотреть на официальном канале Sportsnet в YouTube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Колорадо Эвеланш Нью-Джерси Дэвилз Нико Хишир Травмы - хоккей
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