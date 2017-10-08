Слепышев вошёл в состав «Эдмонтона», вернувшись из фарм-клуба

Российский нападающий Антон Слепышев присоединился к «Эдмонтон Ойлерз» после возвращения из фарм-клуба «нефтяников» «Бейкерсфилд Кондорс», выступающего в АХЛ Об этом сообщает пресс-служба «кондоров», поприветствовав повышение 23-летнего россиянина.



Уроженец Пензы был выбран «Эдмонтоном» в третьем раунде под общим 88-м номером в 2013 году. В прошлом сезоне Слепышев принял участие в 41 игре регулярного чемпионата НХЛ, сумев записать на свой счёт 10 (4+6) результативных баллов при показателе полезности "+5" и четырёх минутах штрафного времени. В начале октября он был отправлен в фарм-клуб на один матч в целях получения игровой практики после травмы.

Фото Слепышева можно посмотреть в официальном клубном «твиттере» «Бейкерсфилд Кондорс».