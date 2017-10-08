Салливан: «Питтсбург» озабочен тем, как играет

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал первую победу в сезоне — над «Нэшвилл Предаторз» (4:0). Команды встречались в финале плей-офф прошлого сезона — «пингвины» праздновали победу в серии в шести матчах. В предыдущих двух матчах действующий обладатель Кубка Стэнли пропустил 15 шайб.В данном матче голом отметился форвард Евгений Малкин.

«Мы озабочены тем, как мы играем сейчас. Пока мы играем правильно, мы верим, что у нас хорошая команда», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.