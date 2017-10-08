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Салливан: «Питтсбург» озабочен тем, как играет

8 октября 2017, воскресенье. 11:23 Хоккей

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал первую победу в сезоне — над «Нэшвилл Предаторз» (4:0). Команды встречались в финале плей-офф прошлого сезона — «пингвины» праздновали победу в серии в шести матчах. В предыдущих двух матчах действующий обладатель Кубка Стэнли пропустил 15 шайб.В данном матче голом отметился форвард Евгений Малкин.

«Мы озабочены тем, как мы играем сейчас. Пока мы играем правильно, мы верим, что у нас хорошая команда», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.

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Были ещё голы Малкина, Дадонова, Кучерова, Тарасенко и многих других. За океаном творится сумасшествие.
Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Нэшвилл Предаторз Питтсбург Пингвинз Майк Салливан
Новости. Хоккей
8 октября 2017, воскресенье
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