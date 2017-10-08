Андриевский: игроки «Адмирала» отдали все силы, удаления предрешили исход матча

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский прокомментировал поражение от «Магнитки» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Нам было важно после предыдущего матча сыграть хорошо. Ребята настраивались и проявили характер. Единственное — игра в неравных составах и два ненужных удаления. Это предрешило исход матча. «3 на 5» с «Магниткой» играть очень тяжело. Пропущенные шайбы наложили отпечаток на всю игру. Ребята старались, отдали все силы, но не получилось. Везение? Я по-прежнему считаю, что дело в индивидуальном мастерстве. Хотя и везение должно быть. Я работал под руководством отца Ильи Воробьёва, он говорил — везёт тому, кто везёт», — сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

Также видео доступно на официальном канале «Адмирала» в YouTube.