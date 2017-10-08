«Магнитка» обыграла «Адмирал», ранее два сезона сухих поражений во Владивостоке

«Адмирал» на своём льду уступил «Магнитке» и потерпел второе поражение подряд. В 19 матчах сезона дальневосточники праздновали пять побед. Уральцы выиграли четвёртый матч подряд. На счету действующего вице-чемпиона КХЛ 11 побед в 19 матчах сезона. Магнитогорская команда впервые за три сезона обыграла дальневосточников в гостях, до того было два сухих поражения — 0:3 и 0:2.

«Магнитке» впервые за три сезона удалось забить «Адмиралу» во Владивостоке

На 13-й минуте матча Сергей Мозякин вывел уральцев вперёд, спустя минуту и восемь секунд Томаш Филиппи удвоил счёт. На 53-й минуте встречи Павел Махановский сократил разрыв в счёте до минимума, однако дальневосточники не смогли спасти игру. Под занавес матча уральцы поразили пустые ворота, 3:1 стараниями Ника Шауса.

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