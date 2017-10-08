И. Воробьёв: «Магнитка» добилась командной победы, выделять кого-то не хочется

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (3:1).

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«Хорошая игра. Игра на маленькой площадке немного другая, здесь нужно сыграть предельно просто и постараться не делать ошибок, что сегодня нам неплохо удалось.



Не сказывалась ли усталость после игры в Китае? Перелеты в два часа ночи, когда приезжаешь, они довольно непростые, но, поведя в счете, мы пытались играть по счету. Мне не показалось, что была усталость.



Сегодня мы добились командной победы, выделять кого-то не хочется», – сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

Также видео доступно на официальном канале «Адмирала» в YouTube.