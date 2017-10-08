Гичибеков: «Адмирал» отдал все силы, но не реализовал свои моменты

Форвард «Адмирала» Назир Гичибеков прокомментировал поражение от «Магнитки» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Игра, в принципе, получилась отличной. Нельзя с такой командой, как «Магнитка», удаляться. Сами знаете, как они реализуют лишнего. Тем не менее, бились сегодня до конца, отдали все силы, показали характер, но не реализовали свои моменты. Ещё раз повторюсь – играли хорошо, но удаляться было нельзя.



Во втором периоде должны были забивать минимум четыре, но перекладина, штанга, вратарь выручал соперника. Что делать? Работать дальше. Драка с Пивцакиным? Он жёстко против меня сыграл за воротами. Я ответил, предложил подраться, он не отказался, ну и понеслась. Это хоккей», — цитирует игрока официальный сайт клуба.