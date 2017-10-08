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Дедунов: у «Амура» такая ситуация, что надо любого «кусать»

8 октября 2017, воскресенье. 14:38 Хоккей

Форвард «Амура» Павел Дедунов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой» (4:1).

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«Знали, что «Лада» играет очень строго в обороне, сама не даёт играть сопернику и проповедует хоккей «бросили — добили». Посмотрели видео, разобрали, как играет соперник. Попытались противодействовать. Два периода игра была кость в кость. Любой момент мог поменять игру — что в наши ворота, что в их ворота. Хорошо, что забили мы.

Мой гол? Когда вошли в зону, я видел Олега Ли. Думал, что чуть-чуть протяну и отдам Олегу. Потом поменял своё решение — увидел, что вратарь переместился, и там уже повезло.

Удаление Фролова до конца матча повлияло только в том, что нас распределили по-другому. Надо выстоять, помочь партнёрам. Что мы и сделали. У нас сейчас все соперники серьёзные, у нас такая ситуация, что надо любого «кусать». Посмотрим видео, разберём, как играет «Магнитка». Будем готовиться», — цитирует игрока клубное телевидение.

Также видео доступно на официальном канале «Амура» в YouTube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
8 октября 2017, воскресенье
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