Лундквист: первый период «Рейнджерс» в матче с «Торонто» — просто позорище

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист прокомментировал поражение от «Торонто Мэйпл Лифс» (5:8) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Хоккеист выделил первый период матча.



«Первый период – просто позорище. Естественно, не на такое мы рассчитывали во втором матче сезона. Я должен становиться сильнее. В том периоде они были во всём лучше нас. В нашей игре не было организованности, а я не смог совершить достаточное количество сейвов», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

«Торонто» — «Рейнджерс»: Зайцев забросил первую шайбу в сезоне и набрал «+4»