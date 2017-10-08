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Логинов: сегодня Куляш, завтра любой из нас может попасть в такую ситуацию

8 октября 2017, воскресенье. 20:55 Хоккей

Защитник «Салавата Юлаева» Александр Логинов прокомментировал тот факт, что защитника Дениса Куляша выставили на драфт отказов. По словам генменеджера клуба, причиной послужило недовольство игрой Куляша.

«Салават Юлаев» поместил защитника Дениса Куляша в список отказов

«Общался и общаюсь с Куляшом. Не совсем приятная новость, потому что мы с ним не один год вместе поиграли. Обидно, что у нас происходят такие вещи. Но это бизнес, от этого никуда не денешься. Сегодня Куляш, завтра любой из нас может попасть в такую ситуацию», – передаёт слова игрока уфимской команды «Бизнес Online».

Вайсфельд: поместили Куляша в список отказов, так как недовольны его игрой
Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
Теги
ХК Салават Юлаев Денис Куляш
Новости. Хоккей
8 октября 2017, воскресенье
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