Логинов: сегодня Куляш, завтра любой из нас может попасть в такую ситуацию

Защитник «Салавата Юлаева» Александр Логинов прокомментировал тот факт, что защитника Дениса Куляша выставили на драфт отказов. По словам генменеджера клуба, причиной послужило недовольство игрой Куляша.

«Салават Юлаев» поместил защитника Дениса Куляша в список отказов

«Общался и общаюсь с Куляшом. Не совсем приятная новость, потому что мы с ним не один год вместе поиграли. Обидно, что у нас происходят такие вещи. Но это бизнес, от этого никуда не денешься. Сегодня Куляш, завтра любой из нас может попасть в такую ситуацию», – передаёт слова игрока уфимской команды «Бизнес Online».