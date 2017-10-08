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Генменеджер «Ак Барса»: думаю, найдём с Билялетдиновым общий язык

8 октября 2017, воскресенье. 21:15 Хоккей

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов поделился впечатлениями от новой работы.

«Работа знакомая, я занимался подобной практикой и в «Нефтехимике», и в «Нефтянике», там остались частички моей души, буду продолжать переживать, болеть за них. Но, в отличие от этих клубов, «Ак Барс» топовая команда, более серьёзная, более высокого уровня. А так в принципе работа для меня не новая, только, повторюсь, другой размах. Очень сильно рад, что теперь работаю в «Ак Барсе». Так я же казанский! Любой человек мечтает жить и работать на родине, у меня здесь родные и близкие, дом, родная команда, наконец! Конечно, давно мечтал работать дома. Я ведь, кроме хоккея, больше ничего делать не умею. У меня-то такое желание было огромное, вернуться домой, но что именно так всё сейчас произойдёт, я не ожидал.

Фактически я всего несколько дней работаю в родном клубе, пока ещё не удалось толком пообщаться с главным тренером Зинэтулой Билялетдиновым. В принципе ясно, что именно нужно делать, но на данный момент передо мной президентом поставлена одна конкретная первоначальная задача – создать скаутский отдел. Чтобы свести к минимуму ошибки в селекции при приглашении новых игроков.

Билялетдинов доволен составом? Значит, наставник упрощает мне работу генерального менеджера. Но если серьёзно, то я не могу комментировать слова Зинэтулы Хайдяровича, пока не пообщаюсь с ним. Думаю, мы найдём с ним общий язык, ведь одно дело делаем, задачи одни, все в итоге срастётся. Вот когда он сам мне скажет, кто ему нужен или не нужен, тогда другое дело, на пресс-конференциях же много чего говорят…

Зарипов? Думаю, реальные новости от него появятся ближе к Новому году. Тяжело сейчас Данису, сезон за океаном начался», — цитирует функционера «Татар-информ».

«Ак Барс» подтвердил назначение Рафика Якубова на пост генерального менеджера
Источник: Татар-информ Сообщить об ошибке
Теги
ХК Ак Барс Данис Зарипов Зинэтула Билялетдинов
Новости. Хоккей
8 октября 2017, воскресенье
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