Ривз: «хет-трик Ривза»? Ну, не знаю

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Райан Ривз прокомментировал победу над «Нэшвилл Предаторз» (4:0). На счету игрока 7 силовых приёмов, две драки, 24 минуты штрафа и одна заброшенная шайба.



«Первые игры получились немного вялыми, особенно в плане физического присутствия. После этого я постарался сделать всё, чтобы повести за собой команду в этом смысле. В первых двух играх я ничего не сделал. Так что было приятно забить и подраться пару раз. То, что я упустил хет-трик Горди Хоу, делает меня ещё более голодным. Попробую его сделать в следующем матче. Можно ли назвать гол и две драки «хет-триком Ривза»? Ну, не знаю», – сказал Ривз.

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