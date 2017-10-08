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Форвард «Эдмонтона» Слепышев может сыграть с «Виннипегом»

8 октября 2017, воскресенье. 23:40 Хоккей

Нападающий Антон Слепышев может принять участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс». Об этом информирует официальный «твиттер» «Эдмонтона». Матч пройдёт 10 октября, начало — в 4:00 мск. Ранее «Нефтяники» переиграли «Калгари Флэймз» со счётом 3:0, а затем уступили «Ванкувер Кэнакс» со счётом 2:3.

Слепышев вошёл в состав «Эдмонтона», вернувшись из фарм-клуба

Уроженец Пензы был выбран «Эдмонтоном» в третьем раунде под общим 88-м номером в 2013 году. В прошлом сезоне Слепышев принял участие в 41 игре регулярного чемпионата НХЛ, сумев записать на свой счёт 10 (4+6) очков при показателе полезности «+5» и четырёх минутах штрафного времени. В начале октября он был отправлен в фарм-клуб на один матч в целях получения игровой практики после травмы.

«Эдмонтон» отправил Антона Слепышева в фарм-клуб АХЛ
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Виннипег Джетс Эдмонтон Ойлерз Антон Слепышев
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