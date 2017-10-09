Жюльен: «Монреаль» заходил в зону атаки, но каждый раз уходил с пустыми руками

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Клод Жюльен прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 0:2. «Канадцы» в трёх матчах сезона одержали одну победу.

«Мы надёжнее сыграли в обороне, чем в предыдущем матче. В этом аспекте был виден прогресс. Что касается атаки, у нас были проблемы с реализацией. Мы создавали моменты, но не могли забить. Заходили в зону соперника, но каждый раз уходили с пустыми руками», — приводятся слова Жюльена на официальном сайте клуба.