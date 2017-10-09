Бучневич: кому интересна КХЛ, когда понятно, кто сыграет в финале?

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич признался, что ему неинтересно следить за КХЛ из-за отсутствия в ней конкуренции.

Монстры в головах. Почему рекорд СКА – позор для других клубов «Локомотиву», «Салавату Юлаеву» и другим должно быть стыдно. Они заранее сдаются чемпионам.

«Слежу ли я за КХЛ? Да кому это интересно? Есть два клуба, которые могут собрать по два состава. А некоторые команды бьются за выживание. Сейчас объявили, что ещё три клуба КХЛ будут сокращены. Клубам же из серединки таблицы особо ничего не надо. Всё понятно, кто сыграет в полуфинале и финале Кубка Гагарина.



Посмотрите на ЦСКА – там в запасе сидит по 20 человек. Отправляют ребят в Высшую лигу. Вот Костя Окулов забивал в каждом матче, Кузьменко и Светлаков уже кандидаты в сборную. А их посылают в «Звезду». Вы отправьте их в тот же Череповец, где они выйдут на ведущие роли», — цитирует Бучневича «Советский спорт».

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