«Автомобилист» подтвердил подписание контракта с Куляшом до конца сезона

«Автомобилист» на своём официальном сайте подтвердил переход защитника Дениса Куляша. Контракт с ним подписан до конца сезона. Ранее о переходе сообщал «Чемпионат».

34-летний Куляш в этом сезоне выступал за «Салават Юлаев», но клуб сначала поместил его в список отказов, а затем расторг соглашение. В текущем регулярном чемпионате хоккеист принял участие в 16 матчах, в которых отметился 5 (2+3) набранными очками при показателе полезности "+4". Всего в КХЛ защитник набрал 216 (99+117) очков в 526 матчах.