Жамнов: объективно, Потапов проигрывал конкуренцию другим форвардам «Спартака»

Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал расторжение контракта с нападающим Максимом Потаповым.

«Это было сложное решение. Но, объективно, Максим проигрывал конкуренцию другим нападающим. Он получил летом достаточно тяжёлую травму, долго восстанавливался, и к моменту его возвращения в строй в нашем составе появились хоккеисты, которых тренеры видели в третьем-четвёртом звеньях. Поэтому мы совместно решили, что с Максимом Потаповым придётся расстаться.

Я хотел бы его поблагодарить за время, проведённое в «Спартаке», за его профессиональное отношение к делу. Максим два года был капитаном «Спартака», был связующим звеном между тренерским штабом и хоккеистами, поддерживал хорошую атмосферу в раздевалке и, несомненно, оставил свой след в истории клуба. Мы желаем ему удачи и успехов в дальнейшей карьере", — цитирует Жамнова пресс-служба клуба.