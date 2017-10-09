Капитан СКА Дацюк не сыграет в матче со «Спартаком»

Московский «Спартак» и петербургский СКА назвали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ, который пройдёт в Москве, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. Начало матча — в 19:30 мск. В матче не сыграет капитан «армейцев» Павел Дацюк. Ранее 39-летний нападающий принял участие во всех матчах нынешнего сезона.
СКА:
Шестёркин (Коскинен);
Ковальчук — Коскиранта — Плотников; Войнов — Гавриков;
Широков — Мальцев — Калинин; Хафизуллин — Чудинов;
Гусев — Прохоркин — Барабанов; Зубарев — Рундблад;
Тихонов — Каблуков — Кетов; Рукавишников — Рыков.
«Спартак»:
Беспалов (Трушков);
Подшендялов — Максвелл — Радил, Калинин — Кулик;
Лещенко — Стоа — Хохлачёв, Пепеляев — Лаюнен;
Никонцев — Дергачёв — Трунёв, Аляев — Юдин;
Жолобов, Комаристый — Бобров — Цыплаков, Сорокин.
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