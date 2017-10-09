Капитан СКА Дацюк не сыграет в матче со «Спартаком»

Московский «Спартак» и петербургский СКА назвали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ, который пройдёт в Москве, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. Начало матча — в 19:30 мск. В матче не сыграет капитан «армейцев» Павел Дацюк. Ранее 39-летний нападающий принял участие во всех матчах нынешнего сезона.

СКА:

Шестёркин (Коскинен);

Ковальчук — Коскиранта — Плотников; Войнов — Гавриков;

Широков — Мальцев — Калинин; Хафизуллин — Чудинов;

Гусев — Прохоркин — Барабанов; Зубарев — Рундблад;

Тихонов — Каблуков — Кетов; Рукавишников — Рыков.



«Спартак»:

Беспалов (Трушков);

Подшендялов — Максвелл — Радил, Калинин — Кулик;

Лещенко — Стоа — Хохлачёв, Пепеляев — Лаюнен;

Никонцев — Дергачёв — Трунёв, Аляев — Юдин;

Жолобов, Комаристый — Бобров — Цыплаков, Сорокин.



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