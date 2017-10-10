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«Виннипег» обыграл «Эдмонтон», Элерс оформил хет-трик, Куликов набрал 2 очка

10 октября 2017, вторник. 06:44 Хоккей

«Виннипег Джетс» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

В составе победителей хет-трик на свой счёт записал Николай Элерс (37-я, 38-я и 59-я минуты), ещё по голу забили Дмитрий Куликов (17) и Марк Шайфли (9). Куликов также отметился результативной передачей. За «Ойлерз» отличились Леон Драйзайтль (33) и Райан Ньюджент-Хопкинс (34).

Нападающий «Эдмонтона» Антон Слепышев провёл на льду 11 минут 22 секунды.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 октября 2017, вторник. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
2 : 5 0:2, 2:2, 0:1
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 – Шайфли (Куликов, Мэттьяс) – 08:56 (5x5), 0:2 – Куликов (Элерс, Уилер) – 16:27 (5x5), 1:2 – Драйзайтль (Макдэвид, Марун) – 32:53 (5x5), 2:2 – Ньюджент-Хопкинс (Нурс) – 33:33 (5x5), 2:3 – Элерс (Троуба, Хеллебайк) – 36:48 (5x4), 2:4 – Элерс (Уилер, Шайфли) – 37:57 (5x5), 2:5 – Элерс (Шайфли, Уилер) – 58:46 (5x4)
Форвард «Эдмонтона» Слепышев может сыграть с «Виннипегом»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Виннипег Джетс Эдмонтон Ойлерз Дмитрий Куликов
Новости. Хоккей
10 октября 2017, вторник
06:44 «Виннипег» обыграл «Эдмонтон», Элерс оформил хет-трик, Куликов набрал 2 очка
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