«Виннипег» обыграл «Эдмонтон», Элерс оформил хет-трик, Куликов набрал 2 очка

«Виннипег Джетс» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

В составе победителей хет-трик на свой счёт записал Николай Элерс (37-я, 38-я и 59-я минуты), ещё по голу забили Дмитрий Куликов (17) и Марк Шайфли (9). Куликов также отметился результативной передачей. За «Ойлерз» отличились Леон Драйзайтль (33) и Райан Ньюджент-Хопкинс (34).

Нападающий «Эдмонтона» Антон Слепышев провёл на льду 11 минут 22 секунды.