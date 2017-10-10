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Стоа: мне надо больше внимания обращать на партнёров, искать их передачей

10 октября 2017, вторник. 08:00 Хоккей

Нападающий «Спартака» Райан Стоа прокомментировал поражение от СКА (0:4).

«Думаю, мы провели в целом неплохой матч, играли ровно, но когда за 10 минут пропускаешь четыре шайбы — после такого отыграться тяжело. По большому счёту, 50 минут игры мы действовали хорошо, но 10 неудачных во втором периоде решили исход. Мы ни разу не реализовали большинство, хотя имели несколько возможностей сделать это при счёте 0:0, но, честно говоря, я не думаю, что это сыграло ключевую роль в сегодняшней игре. У нас и без этого было много шансов, нужно было просто забивать, но мы мазали по пустым углам ворот всю игру. Нам нужно больше концентрации в столь важные моменты.

12 очков в 18 играх — это в принципе неплохая статистика для меня. Возможно, в определённые моменты мне нужно больше обращать внимание на партнёров, которые со мной на льду, чтобы найти их передачей. Это могло бы сделать мою игру ещё более эффективной. По поводу моих шансов выступить на Олимпиаде за сборную США, то не могу пока сказать, насколько они хорошие, даже в процентах. Шанс, конечно, есть, и если я попаду в состав, это было бы здорово, посмотрим, как всё получится, но пока конкретного ничего нет», — сказал Стоа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Шевченко.

СКА уверенно обыграл «Спартак», одержав 20-ю победу подряд
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК СКА ХК Спартак Райан Стоа
Новости. Хоккей
10 октября 2017, вторник
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