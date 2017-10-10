Юньков: думал, останусь в «Сочи», но давно мечтал поиграть в «Салавате»

Нападающий «Салавата Юлаева» Михаил Юньков поделился впечатлениями от перехода в уфимский клуб. На первой тренировке он занимался в сочетании с Энвером Лисиным и Артёмом Фёдоровым.



«Впечатления хорошие, рад попасть в эту команду. Очень давно мечтал здесь поиграть. Всегда хотел поиграть в Уфе. Мне нравится, клуб хороший. Не ожидал перехода, думал, останусь в „Сочи“. Но жизнь идёт дальше. Я рад попасть сюда. Когда узнал о переходе, из Уфы ни с кем не общался, Илюха Зубов только позвонил сразу.

Первые впечатления — тяжело, быстрые скорости, интенсивно всё. На позитиве, классно всё. Звено? Пока не известно. Завтра будет видно на раскатке. Хорошие партнёры сегодня. Пока не известно, сыграю ли с минским «Динамо», — цитирует Юнькова пресс-служба клуба.