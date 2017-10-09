«Салават Юлаев» подтвердил подписание контракта с Михаилом Юньковым

«Салават Юлаев» подтвердил подписание контракта до конца сезона с нападающим Михаилом Юньковым. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

Нападающий Михаил Юньков будет выступать за «Салават Юлаев»

Форвард в нынешнем чемпионате сыграл два матча за ХК „Сочи“, в котором находился на просмотровом контракте. В прошлом регулярном чемпионате Юньков принял участие в 50 играх за „Авангард“, отметившись 7 (3+4) результативными баллами при показателе полезности „+4“. Всего в КХЛ он провёл 469 матчей и набрал 129 (47+82) очков, из них в розыгрышах Кубка Гагарина 68 игр и 22 (8+14) балла за результативность. Юньков является двукратным обладателем кубка Гагарина — в составе «Ак Барса» (2009) и магнитогорского «Металлурга» (2014).

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