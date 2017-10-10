Скабелка: «Авангард» сегодня заслужил хотя бы одно очко

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка подвёл итоги встречи с «Барысом» (3:4).



«Быстрый, скоростной матч, мы недостаточно хорошо сыграли в своей зоне, довольно быстро пропустили три гола, это определило результат. Здорово, что вернулись в игру, смогли перестроиться, но игра в неравных составах многое определила. Соперник много играл в большинстве первые два периода, а мы ни разу, это отняло много сил. Получив большинство в конце игры, должны были забивать хотя бы один гол.



После игры в Нижнекамске я говорил, что мы не заслужили очков, а сегодня думаю, что как минимум на один балл наиграли. Не скажу, что эмоций не хватило в начале игре, просто пропустили лёгкие голы в первой половине игры. Отсутствие Густафссона и Эверберга? У Эрика травма, а Деннис не проходит в состав», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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