«Торпедо» обменяло защитника Андрея Ермакова в «Сибирь»

Новосибирская «Сибирь» на своём официальном сайте сообщила, что выменяла из нижегородского «Торпедо» защитника Андрея Ермакова.



23-летний игрок – воспитанник московского хоккея, начинал свою взрослую карьеру в «Спартаке», затем перешёл в СКА, в составе которого в сезоне-2014/15 стал обладателем кубка Гагарина. Затем вернулся в «Спартак», откуда перешёл в ЦСКА. Этот сезон начинал в «Торпедо».



На сегодняшний день в активе Ермакова 112 матчей в КХЛ и 8 в Кубке Гагарина.



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