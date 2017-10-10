Петерссон: «Барысу» удалось забить пару лёгких голов, «Авангард» допустил ошибки

Нападающий «Авангарда» Андре Петерссон поделился впечатлениями после поражения в матче с «Барысом» (3:4).



«Всегда нелегко отыгрываться, когда счет 0:3. Я думаю, им удалось забросить пару лёгких голов, а мы допустили ошибки. Но мы всё-таки хорошо поработали и вернулись в игру, хорошо выступили в третьем периоде, однако не удалось довести дело до конца.



Как действовать против такого крупногабаритного голкипера? В лиге есть несколько таких вратарей, нужно стараться бросать выше, над плечом, но это не так просто сделать. Мы, конечно, пытались, но не всегда получалось. У нас были хорошие голевые моменты, просто не удалось их реализовать. Я думаю, нужно успокоиться, и в следующей игре мы уже будем ловить свои шансы», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

Посмотреть видео можно на официальном канале «Авангарда» в YouTube.