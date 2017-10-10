Шалаев: Лемтюгову порвали селезёнку, завтра все вместе сдаём кровь для него

Президент омского «Авангарда» Владимир Шалаев поделился подробностями о ситуации с нападающим «ястребов» Николаем Лемтюговым, который получил повреждение в первом периоде встречи с «Барысом» (3:4) и позже попал на операционный стол.



«Удар в живот был, порвали селезёнку. Селезёнку удалили, он сейчас в реанимации, жизни ничего не угрожает, показатели нормальные. Завтра утром все вместе сдаём кровь для него», — приводит слова Шалаева «Р-Спорт».



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Форвард «Авангарда» Лемтюгов прооперирован, и теперь ему нужна донорская кровь