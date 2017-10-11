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«Сент-Луис» одолел «Рейнджерс», одержав 4-ю победу кряду, у Бучневича — 1 очко

11 октября 2017, среда. 04:46 Хоккей

«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Карл Гуннарссон (1-я минута), Брэйден Шенн (14) и Джейден Шварц (54). За «Рейнджерс» гол забил Мика Зибанеджад (3), одним из его ассистентов стал Павел Бучневич. Нападающие «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв результативными действиями не отметились.

Эта победа стала для «Блюз» уже четвёртой кряду на старте сезона.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2017, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1 : 3 1:2, 0:0, 0:1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 – Гуннарссон (Шварц) – 00:15 (5x5), 1:1 – Зибанеджад (Бучневич, Шаттенкирк) – 02:22 (5x4), 1:2 – Шенн (Штястны) – 13:30 (5x4), 1:3 – Шварц (Соботка, Пьетранджело) – 58:13 (en)
«Сент-Луис» одолел «Айлендерс» благодаря дублю и победному буллиту Тарасенко
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Нью-Йорк Рейнджерс Сент-Луис Блюз Павел Бучневич
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