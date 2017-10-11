«Сент-Луис» одолел «Рейнджерс», одержав 4-ю победу кряду, у Бучневича — 1 очко

«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Карл Гуннарссон (1-я минута), Брэйден Шенн (14) и Джейден Шварц (54). За «Рейнджерс» гол забил Мика Зибанеджад (3), одним из его ассистентов стал Павел Бучневич. Нападающие «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв результативными действиями не отметились.

Эта победа стала для «Блюз» уже четвёртой кряду на старте сезона.