«Вегас» забил четыре гола за восемь минут в первом домашнем матче

«Вегас Голден Найтс» забросил четыре шайбы за восемь минут в первом домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в истории команды.



Счёт в игре с «Аризоной Койтс» на третьей минуте открыл Томаш Носек, на пятой минуте отличился Дерик Энгелланд, на седьмой — Джеймс Нил. На 11-й минуте Джеймс Нил оформил дубль и довёл счёт до крупного. Между первым и четвёртым голами прошло восемь минут 11 секунд.



«Вегас» стартовал в сезоне с двух побед на выезде. В матче с «Аризоной» продолжается второй период, счёт 4:1 в пользу «Вегаса».

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Видео второго гола Нила можно посмотреть также в официальном «твиттере» НХЛ.