Шарипзянов: не согласен с критиками КХЛ, тут аутсайдера не отличишь от лидера

Защитник «Нефтехимика» Дамир Шарипзянов поделился ожиданиями от выездной серии команды, а также выразил мнение, что в КХЛ большая конкуренция между командами и непредсказуемые результаты.

«Не соглашусь с теми, кто критикует Континентальную лигу. КХЛ — очень плотная лига, каждый матч — от ножа, и опытные, и молодые ребята бьются, претендуют на результат, аутсайдера не отличишь от лидера.



Посмотрите на нашу Восточную конференцию. Первую команду от последней кубковой разделяют одна-две победы, результаты абсолютно непредсказуемы. В КХЛ мне это сразу бросилось в глаза.



И всей команде, и лично мне будет интересно посоперничать с клубами Западной конференции, пока мы с ними в этом сезоне практически не играли. Наслышаны о силе этих команд — например СКА, который выносит всех соперников. Готовимся очень серьёзно, но при этом не считаем, что на Востоке команды менее сильные», — цитирует Шарипзянова Russia-Hockey.ru.