Марьямяки может возглавить «Йокерит» после ухода из сборной Финляндии

Лаури Марьямяки является основным кандидатом на пост главного тренера «Йокерита», сообщает Ilta Sanomat. Нынешний наставник «шутов» Юкка Ялонен после сезона покинет команду и возглавит сборную Финляндии, сменив на этом посту Марьямяки.

Юкка Ялонен покинет «Йокерит» и возглавит сборную Финляндии после сезона-2017/18

Генеральный менеджер «Йокерита» Яри Курри не стал подтверждать эту информацию, но отметил, что клуб рассматривает кандидатуру Марьямяки.

«У меня нет комментариев на тему того, станет ли Марьямяки новым главным тренером клуба. Мы назовём имя тренера, когда можно будет что-то сказать. Конечно, Марьямяки – один из вариантов. Ещё ничего не решено, также я не буду исключать приглашение иностранца», — сказал Курри.

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