КХЛ дисквалифицировала форварда «Югры» Анкудинова на четыре матча

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата «Югра» (Ханты-Мансийск) – «Куньлунь Ред Стар» (Пекин). Время – 20:00.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего «Югры» Андрея Анкудинова наказание по Правилу 540 б (Атака в голову или шею) «Руководства по судейству сезона-2017/2018» – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п. 1.3.2 Статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать на четыре матча и подвергнуть денежному штрафу.

Также видео доступно на официальном сайте КХЛ.