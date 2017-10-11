«Динамо» — «СЮ»: Юньков во 2-м звене уфимцев, Скилле и Фонтэйн в составе минчан

Минское «Динамо» и «Салават Юлаев» назвали составы на матч в Минске. Во второй тройке уфимцев дебютирует форвард Михаил Юньков. В состав минской команды вернулись форвардыДжек Скилле и Джастин Фонтэйн.
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«Динамо» Минск
Также информация доступна в официальном «твиттере» минского «Динамо.
«Салават Юлаев»
Также информация доступна в официальном «твиттере» «Салавата Юлаева».
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