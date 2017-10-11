100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Динамо» — «СЮ»: Юньков во 2-м звене уфимцев, Скилле и Фонтэйн в составе минчан

11 октября 2017, среда. 18:34 Хоккей

Минское «Динамо» и «Салават Юлаев» назвали составы на матч в Минске. Во второй тройке уфимцев дебютирует форвард Михаил Юньков. В состав минской команды вернулись форвардыДжек Скилле и Джастин Фонтэйн.

Выиграет ли «Сочи» у СКА – 10:1? Прогнозы на игровой день КХЛ
Капитан Очевидность или рисковый парень? На кого поставил Ерыкалов.

«Динамо» Минск

Также информация доступна в официальном «твиттере» минского «Динамо.

«Салават Юлаев»

Также информация доступна в официальном «твиттере» «Салавата Юлаева».

Юньков: думал, останусь в «Сочи», но давно мечтал поиграть в «Салавате»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Минск ХК Салават Юлаев Фото
Новости. Хоккей
11 октября 2017, среда
19:03 Матчи «Куньлуня» с «Адмиралом», «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» пройдут в Шанхае
18:55 Горский: Панин ищет Прохоркина, находит и достаёт. Решение судьи правильное
18:42 Капитан СКА Дацюк пропускает второй матч подряд, Херсли вернулся в состав
18:34 «Динамо» — «СЮ»: Юньков во 2-м звене уфимцев, Скилле и Фонтэйн в составе минчан
18:24 Клуб из Ташкента может появиться в КХЛ в 2018 или 2019 году
18:05 Курьянов и Валентенко пожелали Лемтюгову скорейшего выздоровления
17:54 КХЛ дисквалифицировала форварда «Югры» Анкудинова на четыре матча
17:47 «Торонто» забил 19 голов в 3 стартовых матчах — 2-й результат в истории клуба
17:45 Фрэттин: бригады меньшинства «Барыса» выполнили потрясающую работу
17:19 Алексей Калюжный может стать тренером «Юности»
17:17 М. Семёнов: 500 матчей — для КХЛ это достойная цифра
17:01 Экс-форвард «СЮ» и «Торпедо» Нильссон хочет остаться в чемпионате Швейцарии
16:45 Ткачёв: игроки «Ак Барса» стали более сплочёнными
16:29 Бобылёв: Вестерлунд хороший человек, дружелюбный, было всё спокойно
16:11 Тесть Лемтюгова: Коля хотел бы сыграть ещё в этом сезоне, врачи это допускают
16:00 Дуайер: для минского «Динамо» важно отрезать звёздных игроков «СЮ» от атаки
15:58 Марьямяки может возглавить «Йокерит» после ухода из сборной Финляндии
15:36 Минское «Динамо» вывело Джека Скилле из списка травмированных
15:23 Защитник «Барыса» Липин рассказал об эпизоде с травмой Лемтюгова
15:01 «Детройт» может пойти на обмен Атанасью, если взамен получит схожего игрока
14:42 Рассейкин: у России в этом году сильная команда, в финале МЧМ будет интересно
14:00 «Барыс» пожелал выздоровления Николаю Лемтюгову, которому удалили селезёнку
13:47 Фанату, кинувшему осьминога на лёд, могут запретить посещать арену «Детройта»
13:01 И.о. губернатора Новосибирской области намерен построить новую арену в срок
12:28 Павлович — о «Салавате»: в Минск едет раненый зверь, который опасен вдвойне
12:17 Капитан СКА Дацюк не тренировался с основой перед матчем с «Сочи»
11:27 Галузин: к сожалению, в России подойти нетрезвым к спортсмену — нормально
11:11 Нил: «Вегас» хотел победить ради города, ради всех, кого задела трагедия
10:48 Город Лас-Вегас признан первой звездой дня в НХЛ
10:34 Шарипзянов: не согласен с критиками КХЛ, тут аутсайдера не отличишь от лидера
10:13 Энгелланд: в «Вегасе» все бьются друг за друга, мы играем как единое целое
10:00 Справится ли «Динамо» с «Ак Барсом» и как завершатся другие матчи игрового дня
09:55 Галлант: «Вегас» хотел почтить память жертв, игра прошла по идеальному сценарию
09:46 WHL: Минулин отдал три передачи и закончил матч с показателем полезности «+3»
09:46 Итоги игрового дня НХЛ для россиян: Радулов и Бучневич снова набрали очки
08:48 Город Лас-Вегас признан первой звездой матча «Вегас» — «Аризона»
08:43 Посещаемость первого домашнего матча в истории «Вегаса» составила почти 105%
08:34 Врач «Авангарда»: состояние Лемтюгова стабильное, он выбыл до конца года
08:29 «Вегас» — первая команда НХЛ, выигравшая первые три матча в дебютном сезоне
08:29 Салливан: встреча «Питтсбурга» с Трампом не значит, что мы заняли чью-то сторону
08:23 Дубль Нила помог «Вегасу» обыграть «Аризону» в первом домашнем матче сезона
08:00 «Оттава» в серии буллитов переиграла «Ванкувер»
07:46 Владелец команды НБА в Хьюстоне хочет создать в городе команду НХЛ
07:20 На второй домашний матч «Каролины» пришло на 10 тысяч меньше, чем на первый
07:02 «Вегас» забил четыре гола за восемь минут в первом домашнем матче
Все новости RSS
Партнерский контент