«Нефтехимик» расторг контракт с форвардом Соловьёвым

Клуб Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» расторг контракт с нападающим Евгением Соловьёвым. Об этом сообщает официальный «твиттер» нижнекамской команды. Соглашение между игроком и клубом КХЛ расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

В текущем сезоне хоккеист не провёл в КХЛ ни одного матча. В этой лиге на счету Соловьёва в общей сложности 61 матч за «Магнитку», «Кузню» и «Донбасс». В этих матчах он набрал 19 очков. В Высшей хоккейной лиге Соловьёв провёл 168 матчей и набрал в них 93 очка.