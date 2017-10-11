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Результаты игрового дня в ВХЛ

11 октября 2017, среда. 20:36 Хоккей

В регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги прошло семь матчей. Очередной игровой день регулярного чемпионата ВХЛ принёс следующие результаты.

«Горняк» уступил «Дизелю» — 1:2.

ВХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2017, среда. 13:00 МСК
Горняк
Учалы
1 : 2 0:1, 1:1, 0:0
Дизель
Пенза
0:1 – Ямкин (Васильев, Никита Иванов) – 16:50 (5x5), 0:2 – Педан (Груздев) – 27:56 (5x4), 1:2 – Сетдиков (Арсенюк, Воропаев) – 29:05 (5x5)

«Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» победил «Рубин» — 6:4.

ВХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2017, среда. 13:30 МСК
Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян
Харбин
6 : 4 1:1, 2:1, 3:2
Рубин
Тюмень
0:1 – Попов (Серёгин, Федотов) – 15:09 (5x4), 1:1 – Васильев (Еэ, Скворцов) – 19:13 (5x5), 2:1 – Ху (Скворцов, Васильев) – 21:05 (5x5), 2:2 – Егор Иванов (Кутугин, Феоктистов) – 28:20 (5x5), 3:2 – Лебедев (Рыбницкий, Макаров) – 34:25 (5x5), 4:2 – Лебедев (Ин, Макаров) – 46:40 (5x4), 4:3 – Попов (Ерофеев, Федотов) – 54:11 (5x5), 5:3 – Васильев (Ху) – 58:11 (en), 5:4 – Серёгин (Юшкевич, Попов) – 59:54 (5x5), 6:4 – Эрхардт (Ху, Васильев) – 59:59 (en)

«Цен-Тоу» был разгромлен «Зауральем» — 0:6.

ВХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2017, среда. 14:00 МСК
Цен Тоу
Цзилинь
0 : 6 0:2, 0:2, 0:2
Зауралье
Курган
0:1 – Сандер (Болтанов, Шакуров) – 16:39 (5x5), 0:2 – Болтанов (Шакуров, Янчевский) – 18:17 (5x5), 0:3 – Янчевский (Цыганов) – 25:10 (5x5), 0:4 – Болтанов (Абмётка, Сандер) – 26:45 (5x5), 0:5 – Сандер (Болтанов) – 47:09 (5x5), 0:6 – Маслов (Ольшанский) – 54:05 (5x4)

«Сокол» проиграл «Звезде» — 2:3.

ВХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2017, среда. 15:00 МСК
Сокол
Красноярск
2 : 3 0:1, 1:0, 1:2
Звезда
Чехов
0:1 – Антипов (Мясищев) – 05:45 (5x4), 1:1 – Андрющенко (Озолиньш, Сёмин) – 34:14 (5x4), 1:2 – Николишин (Хлопотов, Карнаухов) – 43:16 (5x5), 2:2 – Лыпкань (Озолиньш, Андрющенко) – 55:34 (5x5), 2:3 – Силаев – 56:45 (5x5)

«Торос» уверенно переиграл «Спутник» — 4:0.

ВХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2017, среда. 15:00 МСК
Торос
Нефтекамск
4 : 0 3:0, 1:0, 0:0
Спутник
Нижний Тагил
1:0 – Емелин (Гиматов, Гришин) – 08:17 (5x4), 2:0 – Гордеев (Гришин, Голованов) – 11:35 (5x4), 3:0 – Голованов (Гордеев) – 14:37 (5x5), 4:0 – Котляревский (Гиндуллин) – 31:24 (5x5)

«Южный Урал» взял верх над ХК «Саров» — 3:2 ОТ.

ВХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2017, среда. 16:30 МСК
Южный Урал
Орск
3 : 2 0:0, 2:1, 0:0, 1:0
ХК Саров
Саров
0:1 – Коньков – 17:47 ( ПБ), 1:1 – Дорофеев (Чистяков) – 22:14 (5x5), 2:1 – Музычко (Илья Иванов, Марзоев) – 26:47 (5x4), 2:2 – Мисников – 31:23 (5x4), 3:2 – Музычко (Илья Иванов) – 61:01 (5x4)

Наконец, в заключительном матче очередного игрового дня «Молот-Прикамье» взял верх над командой «Челмет» — 4:2.

ВХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2017, среда. 17:00 МСК
Молот-Прикамье
Пермь
4 : 2 2:1, 1:0, 1:1
Челмет
Челябинск
1:0 – Ерохин (Андриянов, Епимахин) – 04:18 (5x5), 1:1 – Волобуев (Могильников) – 09:08 (5x5), 2:1 – Андриянов (Салахов, Епимахин) – 18:54 (5x5), 3:1 – Андриянов (Салахов, Епимахин) – 32:32 (5x5), 3:2 – Тридчиков (Безруков) – 52:11 (5x4), 4:2 – Угольников (Жуков) – 53:15 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Дизель ХК Зауралье ХК Звезда ХК Молот-Прикамье ХК Рубин ХК Сокол Красноярск ХК Спутник ХК Торос ХК Челмет
Новости. Хоккей
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