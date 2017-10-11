«Спартак» уступил «Северстали» и потерпел четвёртое поражение подряд

«Северсталь» дома одолела «Спартак» и выиграла второй матч кряду. Череповчане в 20 матчах сезона одержали 9 побед. Московская команда проиграла четвёртый матч подряд. В 20 матчах сезона «Спартак» одержал 8 побед.



После двух периодов матча счёт был равный — 2:2. За «Спартак» забили Артём Воронин и Артём Подшендялов. В составе «Северстали» шайбы забросили Даниил Вовченко и Павел Чернов. Третий период голов не принёс. Встреча перетекла в овертайм, на 31-й секунде которого Дмитрий Кагарлицкий принёс череповчанам победу.

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