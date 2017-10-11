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«Спартак» уступил «Северстали» и потерпел четвёртое поражение подряд

11 октября 2017, среда. 21:26 Хоккей

«Северсталь» дома одолела «Спартак» и выиграла второй матч кряду. Череповчане в 20 матчах сезона одержали 9 побед. Московская команда проиграла четвёртый матч подряд. В 20 матчах сезона «Спартак» одержал 8 побед.

После двух периодов матча счёт был равный — 2:2. За «Спартак» забили Артём Воронин и Артём Подшендялов. В составе «Северстали» шайбы забросили Даниил Вовченко и Павел Чернов. Третий период голов не принёс. Встреча перетекла в овертайм, на 31-й секунде которого Дмитрий Кагарлицкий принёс череповчанам победу.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2017, среда. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
3 : 2 1:0, 1:2, 0:0, 1:0
Спартак
Москва
1:0 – Вовченко (Гудачек, Стасенко) – 08:30 (5x5), 1:1 – Воронин (Лещенко) – 26:08 (5x5), 1:2 – Подшендялов (Аляев, Максвелл) – 32:16 (5x5), 2:2 – Чернов (Бумагин) – 36:31 (5x5), 3:2 – Кагарлицкий (Чернов) – 60:30 (3x3)

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Северсталь ХК Спартак
Новости. Хоккей
11 октября 2017, среда
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