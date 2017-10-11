Назаров: у «Нефтехимика» шайба в ворота не идёт

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Локомотивом» (1:3).



«Поздравляю коллегу с победой. Интересный матч, на мой взгляд. Ребята старались. Такие матчи случаются, но они что-то у нас стали чаще случаться. Никого из ребят не могу упрекнуть в желании. Шайба в ворота не идёт. Все переживают, но от этого никому не легче. Готовимся к следующему матчу», — цитирует тренера официальный сайт нижнекамской команды.

«Локомотив» одолел «Нефтехимик» и выиграл второй матч при Квартальнове