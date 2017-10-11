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Квартальнов: равная была игра с «Нефтехимиком» — туда-сюда

11 октября 2017, среда. 22:45 Хоккей

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов поделился эмоциями от победы над «Нефтехимиком» (3:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Неплохая была игра. Мне кажется, равная была игра — туда-сюда. Мы, наверное, использовали какие-то ошибки, в каких-то моментах забили эти голы. И вратарь чуть-чуть подвыручил», — передаёт слова тренера официальный сайт нижнекамской команды КХЛ.

Ворота ярославской команды в этом матче защищал Алексей Мурыгин.

Назаров: у «Нефтехимика» шайба в ворота не идёт
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Локомотив ХК Нефтехимик Дмитрий Квартальнов
Новости. Хоккей
11 октября 2017, среда
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