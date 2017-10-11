Квартальнов: равная была игра с «Нефтехимиком» — туда-сюда

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов поделился эмоциями от победы над «Нефтехимиком» (3:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



«Неплохая была игра. Мне кажется, равная была игра — туда-сюда. Мы, наверное, использовали какие-то ошибки, в каких-то моментах забили эти голы. И вратарь чуть-чуть подвыручил», — передаёт слова тренера официальный сайт нижнекамской команды КХЛ.

Ворота ярославской команды в этом матче защищал Алексей Мурыгин.