С. Зубов: спасибо СКА за игру, игроки «Сочи» бились и заслужила два очка

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов подвёл итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со СКА (2:3 ОТ).

«В двух словах: спасибо СКА за хорошую игру. Мои ребята были собранны, бились, старались и заслужили два очка.

Помогло, что работал тренером в СКА? Давайте вопросы по игре. Атмосфера в Ледовом отличная. Всё великолепно. Спасибо.

Тайм-аут за 1,11 минуты до конца — это тактический ход? Дал ребятам отдохнуть», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.