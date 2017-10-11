Дуайер: в КХЛ после 1-го периода проигрывать 0:3 — можно считать, поражение

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (2:4).

Вестерлунд: сегодня Скривенс выиграл «Салавату» матч

«Поздравляю Эркку и его команду с тремя очками. Согласен с его комментариями, всё решили наши индивидуальные ошибки в первом периоде. Против такой команды, как Уфа, трудно играть, когда мы пропускаем три гола уже в первом периоде. Нам сегодня, возможно, не хватало реализации моментов, не хватало нацеленности на ворота.

В такой лиге, как КХЛ, после первого периода проигрывать — 0:3, — это уже, можно считать, поражение. Сегодня нам, возможно, немного везло с удалениями, были шансы реализовать большинство, но мы не смогли ими воспользоваться. Хочу также отметить игру Бена Скривенса, он провёл великолепный матч. Единственное, что хочу отметить из позитивного, — смогли забить несколько голов и создать какой-то позитив перед следующими домашними играми», — сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

Видео доступно также на официальном канале минского «Динамо» в YouTube.