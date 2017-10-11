Вестерлунд: сегодня Скривенс выиграл «Салавату» матч

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд прокомментировал победу над минским «Динамо» (4:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Это вторая победа подряд уфимской команды после трёх поражений кряду.

«СЮ» одолел «Динамо» Мн, Скривенсу не хватило менее 4 минут до сухого матча

«Это была странная игра. Очень странная и трудная для хоккеистов, у нас было много удалений. Конечно, хорошая победа. Бен Скривенс был действительно важным игроком, сегодня он выиграл нам матч», — сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

Вратарь уфимской команды Бен Скривенс играл против своей бывшей команды, ему не хватило менее четырёх минут до второго подряд сухого матча.

Также видео доступно на официальном канале минского «Динамо» в YouTube.

