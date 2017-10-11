А. Марков: со многими из тренерского штаба «Динамо» играл, ностальгии не было

Защитник «Ак Барса» Андрей Марков подвёл итоги матча с московским «Динамо» (2:3 ШБ).

«Особых эмоций от заброшенной шайбы в ворота бывшей команды не испытал. Понимал заранее, что сыграю когда-то с «Динамо» в КХЛ. Ностальгии особой тоже не было. Хотя со многими из тренерского штаба «Динамо» я даже вместе играл. Что касается игры, она была очень тяжёлая. Будем анализировать ошибки и готовиться к следующей встрече. Что СКА впервые в сезоне сегодня проиграл, я даже не в курсе. Мне что, теперь их поздравить? Это хоккей, всегда кто-то должен проиграть.

Необычно, конечно, играть в КХЛ. До сих пор привыкаю. Но я знал, куда ехал, поэтому думаю, что дальше буду играть ещё лучше. Хоккей здесь более энергозатратный, площадка — больше, бегать нужно больше. К тому же не все здесь играют в прямолинейный хоккей, есть и те, кто играет поперёк, с закатами.

Не думаю, что игра в большинстве — мой главный плюс. Хоккей — командная игра, на площадку выходит пятёрка и вратарь, они должны играть по системе. Если выпадает шанс поиграть в большинстве, надо просто его реализовывать.

За НХЛ особо не слежу, сейчас там только старт сезона. Думаю, всё интересное будет позднее. В Монреале за 16 лет у меня появилось множество друзей и знакомых. Конечно, мы с ними созваниваемся, переписываемся, поздравляют с заброшенными шайбами, в том числе и мои дети, что особенно важно», — передаёт слова Маркова корреспондент «Чемпионата» Артемий Шевченко.