Хиетанен: надеемся, что Варнаков перенесёт результативность на следующие игры

Защитник московского «Динамо» Юусо Хиетанен поделился впечатлениями от победы над «Ак Барсом» (3:2 Б).

«Все парни выглядели отлично. Хорошая игра с «Ак Барсом», важные очки для нас. Нам противостояла реально сильная команда. Мы тщательно готовились к этой встрече, изучали соперника, знали, чего от него можно ожидать. За счёт самоотдачи и характера смогли победить.

Михаил Варнаков оформил дубль. Знаю, что раньше он играл за казанский клуб. Он забил важные шайбы, будем надеяться, что он перенесёт свою результативность на следующие игры. С «Ак Барсом» он выглядел здорово. Я реализовал свою попытку на буллитах, но там всегда шансы 50 на 50. Получилось забить, помог набрать команде два очка. Конечно, я рад», — сказал Хиетанен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.