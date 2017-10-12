Егор Аверин набрал своё 150-е очко за «Локомотив»

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с нижнекамским «Нефтехимиком» ознаменован юбилейным достижением форварда ярославского «Локомотива» Егора Аверина.

Хоккеист в этом матче отметился голевой передачей и тем самым достиг отметки в 150 очков за ярославскую команду. На счету нападающего «Локомотива» 73 заброшенных шайбы и 77 голевых передачи. Также на уровне КХЛ Аверин выступал за омский «Авангард».

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Также данное видео доступно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.