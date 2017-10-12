Уланов: «Югра» будет играть в более комбинационный и агрессивный хоккей

Тренер «Югры» Игорь Уланов рассказал о текущем положении дел в команде.



«Мы выиграли четыре матча из пяти. Важен позитивный настрой ребят, и на лавке, и в раздевалке. Ребята поверили в себя и стали позитивней мыслить. Видно, что они почувствовали вкус побед, и это им нравится. Даже в раздевалке после игры царит приятная атмосфера: ребята включают музыку, хвалят друг друга.



Мы будем играть в более комбинационный и агрессивный хоккей, ведь в команде есть молодые и дерзкие ребята. Мы стараемся проводить больше времени в зоне противника. Ребята стали больше бросать по воротам и ложиться под шайбу. Я с Анатолием Анатольевичем Емелиным давно знаком. С игроками он более лоялен. Я могу и вспылить, а он хорошо доносит до ребят установку. Легионеры? 21-й век, и 90% хоккеистов в раздевалке говорят на английском, поэтому у них нет никаких проблем с общением.



Тренировочный процесс? В неигровой день ребята собираются и сначала идут в тренажёрный зал. Потом все идут на лёд. Получается одна тренировка в день. Если есть пауза между играми, то можно сделать и двухразовую тренировку, но нельзя сильно «загонять» игроков. Молодёжь? В «Мамонтах» есть ребята, играющие в сборной России по своим возрастам. Обычно молодых игроков потихоньку подтягивают в первую команду, начиная с тренировочного процесса. Но, как правило, молодой игрок должен пройти уровень ВХЛ.



Дисквалификация Анкудинова? Видимо, Андрей действовал на эмоциях, ведь была неголевая ситуация, а он сыграл жёстко. В итоге соперник не смог доиграть до конца матча. Я думаю, если бы он остался на льду, то нашему игроку дали бы меньший штраф. На самом деле Анкудинов привносит много энергии на лёд. Он очень активный и полезный игрок. Андрей может и шайбу на себя поймать, и покусаться, и сыграть в тело. Такие хоккеисты необходимы. Команда, конечно, соберётся и будет играть так, как должна», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

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