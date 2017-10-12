Болельщики «Авангарда» могут записать видеообращения к Лемтюгову

Болельщики перед матчем регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Куньлунь Ред Стар» в холле «Арены Омск» смогут записать видеообращения к нападающему омской команды Николаю Лемтюгову.

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В ходе матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (3:4) форвард омской команды получил травму и позднее поступил в реанимацию с диагнозом «разрыв селезёнки», ему была сделана операция. Хоккеист общается с семьёй, угрозы для жизни нет. Ранее игроки «Авангарда» подготовили видеообращение к Лемтюгову.

Также информация доступна в официальном «твиттере» «Авангарда».